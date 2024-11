SESTO FIORENTINO – Al via il 18 novembre i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del metano a Colonnata. L’intervento si concluderà la prossima primavera. I lavori sono a cura di Centria Srl, che gestisce il servizio nel Comune di Sesto Fiorentino e che è impegnata da tempo nella sostituzione delle tubazioni in ghisa […]

SESTO FIORENTINO – Al via il 18 novembre i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del metano a Colonnata. L’intervento si concluderà la prossima primavera. I lavori sono a cura di Centria Srl, che gestisce il servizio nel Comune di Sesto Fiorentino e che è impegnata da tempo nella sostituzione delle tubazioni in ghisa esistenti nella zona con nuove condotte in polietilene. L’intervento, che riguarderà sia le tubazioni stradali che le condotte di allacciamento alle utenze, è quindi volto al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura e a garantirne la sicurezza.

Nella zona di Colonnata è prevista la posa di circa 800 metri di tubazione in polietilene ad alta densità del DN 200 mm e del DN 125 mm. Il progetto prevede anche il rifacimento delle condotte interrate attualmente a servizio delle utenze che si affacciano lungo i tratti di viabilità interessati dall’intervento. Le viabilità interessate dai lavori saranno le seguenti: via Ugo Bassi, nel tratto compreso tra via Leonardo Fibonacci e via Carlo Cattaneo, e nel tratto compreso tra via Carlo Cattaneo e via Gasparo Bencini; via Giuseppe Romei, nel tratto compreso tra via Carlo Cattaneo e

piazza Paolo Lorenzini; via Guglielmo Pepe, nel tratto compreso tra via Giuseppe Romei e via Nino Bixio; via Carlo Cattaneo, nel tratto compreso tra via Giuseppe Romei e via Nino Bixio; via Nino Bixio, nel tratto compreso tra via Carlo Cattaneo e via delle Porcellane.



I lavori saranno svolti in più fasi, limitando le occupazioni stradali ai tratti di volta in volta interessati al fine di minimizzare i disagi. L’avanzamento dei lavori sarà oggetto di successive comunicazioni. L’intervento potrà prevedere l’interruzione del servizio di distribuzione del gas solo in alcuni casi e per brevi periodi, che verranno comunque concordati con gli utenti. In tutto il tratto interessato dai lavori, Centria S.r.l. ha previsto anche il rifacimento completo della pavimentazione stradale e della relativa segnaletica orizzontale; questi lavori saranno eseguiti dopo l’ultimazione completa delle opere e trascorso un congruo periodo di assestamento dei ripristini.