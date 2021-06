Lavori di sostituzione della rete fognaria in via Diaz, incontro con i cittadini per illustrare le varie fasi dell’intervento

LASTRA A SIGNA – A fine giugno partiranno i lavori di sostituzione della rete fognaria a cura di Publiacqua in via Diaz. L’intervento sarà portato avanti in tre step per non comportare la chiusura totale della strada: da via di Rimaggio a via Calcinaia, da via Calcinaia a via Castracane e da via Castracane fino all’intersezione […]

LASTRA A SIGNA – A fine giugno partiranno i lavori di sostituzione della rete fognaria a cura di Publiacqua in via Diaz. L’intervento sarà portato avanti in tre step per non comportare la chiusura totale della strada: da via di Rimaggio a via Calcinaia, da via Calcinaia a via Castracane e da via Castracane fino all’intersezione con via Livornese.

L’amministrazione comunale ha deciso di organizzare un’assemblea pubblica per giovedì 17 giugno alle 17.30 sulla piattaforma Google Meet (accessibile a tutti collegandosi al link meet.google.com/tin-ykru-baj) con l’obiettivo di illustrare l’intervento e i relativi provvedimenti di modifica alla circolazione stradale previsti. All’iniziativa parteciperanno anche il sindaco Angela Bagni e l’assessore alle manutenzioni e mobilità Annamaria Di Giovanni.