Lavori di varo delle travi del ponte del Molino e viabilità modificata

CALENZANO – Per lavori di varo delle travi del ponte del Molino sul torrente Marina da lunedì 13 dicembre l’accesso a via dei Prati da via del Molino, e quindi a Travalle, è chiuso per una settimana circa. L’accesso a Travalle rimane consentito da via di Macia. In dettaglio il Comune ha previsto la chiusura del tratto di via del Molino, da via Paisiello a via di Pagnelle con possibilità di accesso ai soli residenti fino al civico 68; chiusura del tratto di via dei Prati, da via di Pagnelle al civico 66. La strada alternativa per accedere alla località Travalle sarà via di Macia dal Comune di Prato; chiusura del tratto di via di Pagnelle da via del Molino a via Paisiello.