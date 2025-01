Lavori e interruzione energia elettrica

CALENZANO – Per consentire lavori di riparazione per un guasto alla linea elettrica è prevista l’interruzione di energia elettrica per giovedì 9 gennaio dalle 9.30 alle 15 in via di Montemaggiore. L’interruzione riguarda i seguenti numeri civici (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o disparì): da 45 a 63, 67, 51 a, 66, da […]

CALENZANO – Per consentire lavori di riparazione per un guasto alla linea elettrica è prevista l’interruzione di energia elettrica per giovedì 9 gennaio dalle 9.30 alle 15 in via di Montemaggiore. L’interruzione riguarda i seguenti numeri civici (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o disparì): da 45 a 63, 67, 51 a, 66, da 74 a 108,102a, 108a, sn, cantiere. Durante i lavori, l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata: è raccomandato ai residenti delle strade interessate di non utilizzare gli ascensori.