Lavori e variazioni alla viabilità a Calenzano

CALENZANO – Dalla prossima settimana prendono il via alcuni interventi sulle strade di Calenzano e pertanto sono previste variazioni alla viabilità. Dalle 8 di lunedì 16 gennaio alle 18 del 19 gennaio per lavori di allacci idrici, sono adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare in via Meucci dove, al civico 25 è stato istituito il divieto di sosta co rimozione sui due lati della strada. Per la potatura e l’abbattimento di alcune piante nei giardini della Resistenza dalle 7 alle 18 per tre giorni 25-26-27 gennaio sono previste variazioni in via Roma lato civici pari con l’istituzione del divieto di sosta lungo il perimetro del giardino, via Firenze lato civici dispari con divieto di sosta con rimozione. I posti auto nel parcheggio lungo il perimetro dei giardini e la striscia centrale del primo parcheggio di via Firenze per chi arriva da via Puccini è istituto il divieto si sosta nelle aree interessate dal cantiere. Sempre per il taglio delle piante dalle 7 alle 18 dei giorni 1-2-3 febbraio è previsto il divieto di sosta in via Manara, via Larga e piazza Mameli.