Lavori in corso a Carmignano: chiusure e divieti, i provvedimenti per la circolazione

CARMIGNANO – Proseguono i lavori nei due cantieri aperti di via Arrendevole, per la metanizzazione di Camaioni, Artimino e San Martino, e in via Macia per la sistemazione della rete fognaria da Comeana fino a Carmignano/Santa Cristina. Cantieri che comportano modifiche alla viabilità. Partiamo dal cantiere per la metanizzazione e l’installazione della nuova rete: è riaperta la strada che da Camaioni conduce ad Artimino, mentre permane la chiusura, probabilmente per l’intero mese di giugno, dalla 9 alle 17 in via Arrendevole, nel tratto tra via della Nave e via San Martino, con senso unico alternato dalle 17 alle 9 nei week end e nei festivi. Il divieto di transito in via Arrendevole, a cantiere aperto, comporta all’incrocio tra la stessa e via della Chiesa/via della Nave l’obbligo di svolta a destra verso Artimino e il divieto di sosta su entrambi i lati della strada.

Per regolare la circolazione, nei giorni e nelle ore in cui è disposta a senso unico alternato, è in funzione un semaforo. Lavori in corso di Publiacqua per la depurazione degli scarichi fognari anche in via Macia: la strada, tra l’intersezione di via Benedetto Croce e via Elzana, è chiusa fino a domani, venerdì 31 maggio, dalle 9 alle 17. Da sabato 1 al 28 giugno la chiusura di via Macia, nello stesso tratto di strada, sarà dalle 8.30 alle 18, con senso unico alternato, sempre regolato da semaforo, nella fascia preserale e serale il sabato e la domenica e nei giorni festivi, dalle 18 alle 8.30. In seguito la circolazione proseguirà a senso unico alternato. All’incrocio con via Delle Corti, in direzione di Comeana-Carmignano, è istituito il divieto di transito, con obbligo di girare a sinistra verso via Delle Corti. La chiusura al traffico, per tutti i veicoli, compresi bus di linea, eccetto i mezzi di soccorso, è disposta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 8.30. Divieto di transito anche all’intersezione con via Elzana, in direzione di Carmignano-Comeana, con obbligo di svolta a destra verso via Elzana. Anche in questo caso la chiusura per tutti i veicoli, bus compresi, esclusi i mezzi di soccorso, funziona dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 8.30.