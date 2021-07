Lavori in corso: dal Teatro al Parco del Neto fino alle scuole. Incontro con il vicesindaco Alberto Giusti

CALENZANO – Da qualche giorno sono iniziati i lavori per la realizzazione della staccionata al Parco del Neto, l’area verde al confine tra Calenzano e Sesto Fiorentino. L’amministrazione comunale di Calenzano sta effettuando l’intervento, è uno dei molti lavori programmati (in corso, in conclusione o di prossimo avvio) previsti entro quest’anno. Interventi per migliorare gli […]

CALENZANO – Da qualche giorno sono iniziati i lavori per la realizzazione della staccionata al Parco del Neto, l’area verde al confine tra Calenzano e Sesto Fiorentino. L’amministrazione comunale di Calenzano sta effettuando l’intervento, è uno dei molti lavori programmati (in corso, in conclusione o di prossimo avvio) previsti entro quest’anno. Interventi per migliorare gli spazi comuni dalle strade alle scuole. Ma come cambierà il volto del comune? Lo abbiamo chiesto al vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alberto Giusti che ci ha spiegato quali lavori sono in corso o previsti a breve, una sorta di bilancio per i prossimi mesi.

“Da qui alla fine dell’anno ci sarà la conclusione dei lavori e l’apertura del Parco di villa Carmine – spiega Giusti – mancano poche rifiniture e la messa in sicurezza di alcuni punti. Gran parte del lavoro è stato fatto e speriamo che al ritorno dalle vacanze si possa concludere e ripartire in autunno con l’apertura”.

Interventi importanti sono previsti anche per gli edifici scolastici.

“Quello più importante – dice Giusti – è l’intervento per l’efficientamento energetico alla scuola di Carraia che sta procedendo bene e per l’inizio dell’anno scolastico gli interventi saranno conclusi o per lo meno saranno finiti tutti quei lavori necessari a rendere fruibile la scuola”.

Per questi lavori la scuola non ha mai chisusi. L’intervento è iniziato dalla palestra durante l’anno scolastico e poi il resto è stato organizzato nel periodo estivo.

“Altri lavori di manutenzione sono in corso nelle altre scuole del territorio – prosegue Giusti – si tratta di imbiancature e lavori sui marciapiedi esterni al Risorgimento. Lavori che si concluderanno prima dell’inizio dell’anno didattico”.

Tra gli interventi in programma c’è anche la risistemazione della vecchia sede dei vigili urbani per adeguarla alle esigenze dell’associazione Sindromi autistiche.

“Sono iniziati anche i lavori esterni del Teatro Manzoni – spiega Giusti -il ripristino dell’esterno del Teatro, la facciata, le scale, una sistemazione dell’esterno del nostro teatro che si concluderanno alla fine dell’estate. In corso abbiamo anche i lavori al Ponte del Molino e pensiamo di concludere entro la fine dell’anno. Adesso siamo allo spostamento dei sottoservizi: entrano in scena Publiacqua, Centria, i gestori telefonici. Chi è passato in questi giorni dal ponte si è reso conto che lì sotto passa davvero di tutto, dopo questa fase si procederà a preparare i micropali e alla demolizione del ponte e la messa del nuovo impalcato. Tra agosto e settembre è prevista la demolizione”. In corso i lavori del collettore fognario a Settimello, mentre da poco è terminato il cantire di via Montemaggiore a Le Croci. Procedono anche i lavori davanti alla biblioteca CiviCa. “A settembre inizieranno i lavori per la sistemazione la piazza di Carraia – ricorda Giusti – e quella dei marciapiedi di Carraia e del Capoluogo e realizzazione della rotondina via Cilea e via del Molino vicino a Villa Martinez”.