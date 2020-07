Lavori in corso, ma il nuovo New Jersey è già danneggiato

CALENZANO – Lavori e variazioni alla viabilità ancora per qualche giorno in via della Conoscenza e in via Mazzini. In via della Conoscenza sono in corso fino al 22 aprile i lavori per un nuovo allaccio Enel. fino alle ore 19 del 22 aprile è istituitoi il senso unico alternato nel tratto che va da via Pertini a via […]