Lavori in via Caruso, chiuso un tratto di strada

LASTRA A SIGNA – Per consentire lavori di manutenzione straordinaria alla fognatura e un intervento di messa in sicurezza della linea della distribuzione elettrica in via Caruso, tra via delle Selve e il civico 46, da oggi, lunedì 11 gennaio, fino al termine dei lavori è istituito il divieto di sosta e di circolazione in […]

LASTRA A SIGNA – Per consentire lavori di manutenzione straordinaria alla fognatura e un intervento di messa in sicurezza della linea della distribuzione elettrica in via Caruso, tra via delle Selve e il civico 46, da oggi, lunedì 11 gennaio, fino al termine dei lavori è istituito il divieto di sosta e di circolazione in orario 0-24. Sempre per le stesse ragioni mercoledì 13 gennaio dalle 9.30 alle 16 si verificherà un’interruzione dell’energia elettrica. Le vie interessate sono via delle Selve (numeri da 3 a 9, 27, da 4 a 6, da 16 a 18), via Livornese (numeri 411, 437, 411, 411, 445, 447), via Caruso (numeri 29, da 35 a 39), via Gaddi (numeri 2, 6, 3, 9), via Lavagnini 32/a e via Caruso 52.