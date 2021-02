Lavori in via degli Arrighi, senso unico di marcia dall’11 febbraio all’incrocio con via sorelle Gramatica

SIGNA – A causa lavori agli impianti di Publiacqua, dalle 14 di lunedì 3 luglio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie del Comune: via Garibaldi, via Sorelle Gramatica, via San Miniato, via Bianca, via degli Arrighi, via Alberti, via Castelletti, via Cavalcanti, via Castello, via Rendina, via Marconi, via Alberti, via Berti, via Lorenza, […]