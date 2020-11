Lavori in via del Soderello, via degli Scardassieri e via Cino da Pistoia

SESTO FIORENTINO – Nei prossimi giorni via del Soderello, via degli Scardassieri e via Cino da Pistoia saranno interessate dai lavori di posa della fibra ottica che comporteranno variazioni per sosta e circolazione anche in alcune strade limitrofe.

Da oggi, martedì 10 novembre, a giovedì 12 novembre via del Soderello sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il civico 101 e via degli Scardassieri; nella stessa porzione di strada sarà anche istituito il divieto di sosta 0-24. Dal 12 al 14 novembre nel tratto di via degli Scardassieri compreso tra via del Soderello e via Cino da Pistoia saranno istituiti il divieto di sosta e di transito; i medesimi provvedimenti saranno in vigore in via dei Ciompi, nel tratto compreso tra viale Ariosto e via degli Scardassieri. In via Cino da Pistoia sarà istituito il divieto di transito veicolare eccetto residenti e frontisti.

Dal 16 al 17 novembre in via degli Scardassieri, nel tratto compreso tra via del Soderello e via del Pontelungo, e in via del Pontelungo, nel tratto compreso tra il civico 24 e via degli Scardassieri, saranno in vigore il divieto di sosta e transito. Il solo divieto di circolazione sarà inoltre esteso al tratto compreso tra il civico 24 e via De Gasperi. Dal 18 al 19 novembre sarà chiusa al traffico via Cino da Pistoia, dove sarà istituito anche il divieto di sosta 0-24. Nel tratto di via degli Scardassieri compreso tra via Cino da Pistoia e via dei Ciompi saranno in vigore il divieto di circolazione e di sosta 0-24. In via del Ciompi saranno in vigore i divieti di sosta e circolazione nel tratto compreso tra viale Ariosto e via degli Scardassieri.