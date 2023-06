Lavori in via Di Vittorio direzione Prato

SESTO FIORENTINO – Da lunedì 19 a mercoledì 21 giugno la corsia con direzione Prato di via Di Vittorio sarà chiusa al traffico all’altezza dell’intersezione con via Arrighetto da Settimello per l’esecuzione di interventi sulla rete idrica. Lungo la medesima direttrice, saranno previste limitazioni al transito verso Prato già all’altezza di via degli Scarpettini, con […]

SESTO FIORENTINO – Da lunedì 19 a mercoledì 21 giugno la corsia con direzione Prato di via Di Vittorio sarà chiusa al traffico all’altezza dell’intersezione con via Arrighetto da Settimello per l’esecuzione di interventi sulla rete idrica. Lungo la medesima direttrice, saranno previste limitazioni al transito verso Prato già all’altezza di via degli Scarpettini, con direzione consigliata da via dell’Olmo.Negli stessi giorni è disposto anche il divieto di transito, eccetto frontisti, in via del Melograno, via delle Cave, via della Quercia.