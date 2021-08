Lavori in via Diaz. Dal 14 al 22 agosto la strada sarà aperta

LASTRA A SIGNA – Si concludono oggi i lavori nel tratto tra l’intersezione con via Calcinaia e via Castracane. Si tratta di lavori di sostituzione della rete fognaria in via Diaz portati avanti per conto di Publiacqua che proseguiranno dopo una breve pausa agostana. Il cantiere poi si interromperà per la settimana successiva a Ferragosto, […]

LASTRA A SIGNA – Si concludono oggi i lavori nel tratto tra l’intersezione con via Calcinaia e via Castracane. Si tratta di lavori di sostituzione della rete fognaria in via Diaz portati avanti per conto di Publiacqua che proseguiranno dopo una breve pausa agostana. Il cantiere poi si interromperà per la settimana successiva a Ferragosto, quindi da domani 14 agosto la strada sarà completamente aperta e percorribile fino a domenica 22 agosto.

Dal 23 agosto saranno eseguiti i lavori nell’ultimo tratto di via Diaz ovvero dall’intersezione con via Castracane all’intersezione con via Matteotti-via Livornese. Per eseguire questo ultimo programma di interventi saranno istituite le seguenti modifiche alla circolazione stradale, fino al 15 settembre: divieto di circolazione a tutti i veicoli con orario 0-24 limitatamente al tratto interessato dal cantiere di scavo; istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli con orario 0-24, nell’intero tratto compreso fra via Livornese e via Castracane, eccetto che per le operazioni di carico e scarico da parte dei fornitori e titolari delle attività commerciali esistenti in loco; revoca del senso unico di circolazione nel tratto anteriore e posteriore allo scavo per consentire ai soli residenti e frontisti l’accesso alle proprie autorimesse private ed ai titolari e fornitori degli esercizi commerciali presenti nel tratto in questione per le operazioni di carico e scarico; istituzione, su via Diaz all’intersezione con via Matteotti/Livornese, dell’obbligo di arresto e di svolta a destra su via Matteotti per i veicoli provenienti dal tratto di via Diaz compreso fra il cantiere e via Livornese.