Lavori in via Matteotti e via del Bargo: modifiche alla circolazione a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Dal 1 al 6 settembre via Matteotti e via del Bargo saranno oggetto di lavori di bitumatura. In quei giorni ci saranno quindi delle modifiche alla circolazione stradale. In particolare via Matteotti sarà chiusa al traffico per tutta la durata del cantiere: i veicoli provenienti dal Poggetto dovranno percorrere via Europa, via San Francesco, via Galilei e via del Granaio con inversione del senso di marcia e uscita su via Aldo Moro. I mezzi provenienti da via Lombarda/via Risorgimento/via Carmignanese direzione Pistoia dovranno percorrere via Soffici e via Cancellieri, quindi via suor Margherita Caiani. Garantito l’accesso al supermercato Pam. Divieto di sosta con rimozione (orario 00-24) in via Matteotti, su entrambi i lati di via Europa (eccetto parcheggio) fino all’incrocio con via Europa/via San Francesco. Divieto di sosta con rimozione (orario 00-24) su entrambi i lati di via San Francesco fino all’incrocio con via Galilei (tratto via Europa-via Galilei). In via del Bargo divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata con restringimento parziale della carreggiata in corrispondenza e per tutta la lunghezza dell’area del cantiere, istituzione senso unico alternato.