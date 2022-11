Lavori in via Pistoiese, chiusura notturna all’altezza di via della Sala

FIRENZE – Nelle notti tra lunedì e martedì e tra martedì e mercoledì prossimi sono in programma alcuni interventi in via Pistoiese in corrispondenza dell’incrocio con via della Sala. Si tratta di un rifacimento del tappeto di usura e relativa segnaletica orizzontale predisposto dopo una campagna di prove di laboratorio per il controllo dei valori di aderenza. L’intervento sarà realizzato a spese dell’impresa che ha eseguito i lavori di asfaltatura. Dal punto di vista della circolazione, dalle 22 di lunedì 7 alle 5.30 di martedì 8 novembre saranno istituiti divieti di transito in due fasi. Prima sarà interessata la direttrice in ingresso città con chiusura di via Pistoiese (da via della Nave di Brozzi a via Pistoiese interna) e di via della Sala (da via Lombardia a via Pistoiese). Itinerario alternativo per i veicoli fino a 35 quintali da via della Nave di Brozzi-via di San Donnino-via Lazio-via della Sala-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria. Percorso alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali da via Curzio Malaparte-via del Cantone-via Lucchese. A seguire scatteranno i provvedimenti sulla direttrice in uscita città con chiusura di via Pistoiese (da via Pistoiese interna all’altezza di via Umbria a via Frate Elia) e di via della Sala (tra via Frate Elia a via Pistoiese). Inoltre previsti un senso unico in via Frate Elia (da via della Sala verso via Pistoiese). Itinerario alternativo per i veicoli fino a 35 quintali e Tpl da via Pistoiese interna-via Lombardia-via Marche-via Lazio-via Friuli-via della Nave di Brozzi-via Emilia-via Campania. Percorso alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali viale Gori-via Martucci-via Basili-via Palagio degli Spini-via Pratese-via Lucchese-via del Cantone-via Curzio Malaparte. I provvedimenti saranno replicati la notte successiva con stesso orario e modalità. Contestualmente, data la chiusura di via Pistoiese, saranno effettuati alcuni ripristini puntuali della pavimentazione. Per deviazioni del trasporto pubblico www.at-bus.it