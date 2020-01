Lavori in via Vecchia Pisana, venerdì 17 assemblea a Malmantile

LASTRA A SIGNA – La prossima settimana, dal 20 al 24 gennaio, i lavori in via Vecchia Pisana in seguito alle due frane provocate dal maltempo. Con chiusura della strada e alcuni accorgimenti dell’amministrazione comunale per evitare disagi in modo particolare agli studenti. Domani, invece, venerdì 17 gennaio, alle 21, al circolo Mcl La Sportiva in piazza Piave a Malmantile si svolgerà un’assemblea pubblica dove verranno illustrati i lavori, effettuati a cura della Città metropolitana. Saranno presenti Sandro Fallani, consigliere delegato della Città metropolitana per la viabilità nella Piana Fiorentina, i tecnici della Città metropolitana e rappresentanti dell’amministrazione comunale.