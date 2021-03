Lavori nei tempi previsti per l’edificio di via Fratti. Sopralluogo di sindaco e assessore

SESTO FIORENTINO – Alla fine di questo anno l’edificio comunale di via Fratti sarà pronto per ospitare la Polizia municipale. Il restyling è iniziato e sta trasformando quella che un tempo è stata la sede delle scuole e poi della Biblioteca comunale, in uno spazio dove avranno sede i vigili urbani. Questa mattina il sindaco […]

SESTO FIORENTINO – Alla fine di questo anno l’edificio comunale di via Fratti sarà pronto per ospitare la Polizia municipale. Il restyling è iniziato e sta trasformando quella che un tempo è stata la sede delle scuole e poi della Biblioteca comunale, in uno spazio dove avranno sede i vigili urbani. Questa mattina il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore al lavori pubblici Massimiliano Kalmeta ha effettuato un sopralluogo insieme alla ditta che si occupa della risistemazione dell’edificio. L’ingresso resterà quello della ex biblioteca, mentre all’interno sono state effettuate alcune trasformazioni. Alla Polizia municipale verrà riservato il lato su Largo 5 Maggio con il front office al piano terreno e il back office (chiuso al pubblico) al piano superiore. Nell’altro lato troveranno posto alcuni servizi come l’ufficio “casa” e “Istituzione”, verranno poi riorganizzati gli spazi dei due piani superiori con l’abbattimento di alcune stanze e la creazione di nuove aree destinate ad accogliere l’attività della Polizia municipale con l’ufficio del Comandante. Resteranno i soppalchi utilizzati dalla biblioteca: in un primo tempo era stato previsto il loro abbattimento, ma sono stati mantenuti per accogliere l’archivio dei vigili urbani. L’area del cortile sarà invece destinata ad accogliere i mezzi della Polizia municipale e una officina con il rimessaggio, mentre la scala eloidale verrà sostituita con una nuova scala di emergenza, sarà realizzata una nuova scala e l’ascensore. Restyling per le facciate e cappotto termico per l’efficientamento energetico, grazie ad un bando regionale, permetterà di migliorare la fruizione dell’edificio.

Il sopralluogo è proseguito alla Polisportiva di piazza IV Novembre. L’immobile della ex Lucciola è attualmente in fase di risistemazione per accogliere le attività culturali del territorio con una visione innovativa. Sono state demolite le parti interne dell’edificio, mentre tra poco sarà aperto l’accesso da via Guerrazzi.