Lavori nel sottopasso di via Baldanzese

CALENZANO – Inizieranno la prossima settimana i lavori al sottopasso di via Baldanzese, nei pressi della Manetti & Roberts, con un investimento di 310mila euro complessivi.

L’intervento prevede la sostituzione delle pompe idrauliche con un nuovo impianto più potente in caso di allagamenti e la sistemazione della fognatura che riceverà l’acqua del drenaggio. Inoltre saranno effettuate l’integrazione delle caditoie e l’asfaltatura.

Infine, sarà installato un nuovo sistema di allarme con videosorveglianza, che consentirà di monitorare in tempo reale la situazione del sottopasso. Per quanto possibile i lavori, che avranno una durata di circa tre mesi, saranno eseguiti senza chiudere il sottopasso, tranne che per il tempo necessario alla posa delle caditoie e all’asfaltatura nella fase finale del cantiere.

“Con questi interventi andiamo finalmente a intervenire sull’unico sottopasso sul territorio di Calenzano che aveva ancora delle gravi criticità in caso di maltempo – dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici –. Il nuovo sistema di pompe idrauliche sarà in grado di risolvere più velocemente eventuali situazioni di allagamento e potenzierà la sicurezza del sottopasso, il cui sistema di allarme e chiusura al transito ha sempre funzionato correttamente, aggiungendo la videosorveglianza che ci permetterà di monitorare la situazione in tempo reale”.