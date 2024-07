Lavori nelle scuole a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Sono partiti da alcuni giorni i lavori alla scuola “Filippo Mazzei”. Interventi che saranno terminati prima del rientro in classe degli alunni per il nuovo anno scolastico. Si tratta di lavori di messa in sicurezza statica. E’ il secondo lotto dei lavori, il primo era stato completato lo scorso anno. Attualmente […]

POGGIO A CAIANO – Sono partiti da alcuni giorni i lavori alla scuola “Filippo Mazzei”. Interventi che saranno terminati prima del rientro in classe degli alunni per il nuovo anno scolastico. Si tratta di lavori di messa in sicurezza statica. E’ il secondo lotto dei lavori, il primo era stato completato lo scorso anno. Attualmente la ditta (la “Timber group”) sta lavorando all’interno del plesso scolastico, in particolare al consolidamento strutturale delle travi in cemento armato, la parte più corposa dei lavori. “Terminato questo intervento – spiega Renato Matjia titolare della Timber group – sarà la volta del tetto. Le coperture delle ali esterne del plesso scolastico vanno portate all’altezza della parte centrale”. L’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi spiega che gli alunni al suono della prima campanella dell’anno scolastico 2024/2025 rientreranno a scuola in piena sicurezza.

“Questo – sottolinea – è il nostro obiettivo: la sicurezza dei ragazzi. Per questo abbiamo investito risorse e energie fin dal nostro insediamento. Oltre ai lavori alla ‘Mazzei’, sottolineiamo sia la sostituzione di portone e infissi alla scuola ‘Lorenzo il Magnifico’ avvenuta nei mesi scorsi grazie alla partecipazione al bando di efficientamento energetico a cui abbiamo partecipato anche quest’anno riuscendo ad ottenere fondi pari a 90mila euro circa per sostituire le finestre della scuola ‘De Amicis’ al Poggetto. Inoltre, con fondi comunali completeremo la sostituzione delle finestre alla ‘Lorenzo il Magnifico’ già in questo mese. Sempre in questa scuola – prosegue l’assessore Cataldi – abbiamo sostituito la recinzione che era vecchia e pericolosa da anni, abbiamo realizzato, insieme all’istituto comprensivo ‘Mazzei’, la biblioteca scolastica al plesso della ‘Lorenzo il Magnifico’, comprato armadietti e vernici alla ‘Mazzei’ per la realizzazione del progetto Dada e 4.0. Nei prossimi mesi abbiamo intenzione di riparare e sostituire una parte delle tende della ‘Mazzei’, verranno sostituite le caldaie alla Mazzei e alla Lorenzo il Magnifico (oltre a posizionare la guaina sui tetti delle due scuole) mentre alla “Pertini” saranno cambiati i fan coil. Infine, saranno pulite le grondaie della ‘Pertini’ e sarà controllato il tetto, oltre a tutti i lavori di manutenzione ordinaria che vengo risolti brevemente grazie ai due operai del Comune. Sono veramente soddisfatta di questo anno – conclude Patrizia Cataldi – Tanto abbiamo fatto e tanto ancora faremo dimostrando che la sicurezza degli studenti è veramente al centro della nostra politica di azione”.