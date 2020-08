Lavori per la fibra ottica a Signa: ecco come e dove cambia la circolazione

SIGNA – Lavori in arrivo, per la posa della fibra ottica FTTH, nel Comune di Signa. Ecco quindi come e dove cambia la circolazione nelle prossime settimane. L’arco di tempo previsto, infatti, per la realizzazione dell’intervento è da lunedì prossimo, 24 agosto, fino al 30 novembre, periodo in cui (e comunque fino al termine dei lavori, se in anticipo rispetto ai tempi previsti), con orario 0-24, i lavori interesseranno in primis l’asse viario principale di via Roma, nel tratto compreso fra via dello Stadio e via Santelli. “Al fine di limitare il più possibile i disagi per i cittadini e gli automobilisti, – spiega il comandante della Polizia municipale signese, Fabio Caciolli – in questo caso tutto si svolgerà in orario notturno e, dalle 21.30 alle 6.30, sarà previsto il senso unico alternato”. L’intervento proseguirà, sempre nella parte centrale di Signa, dal 24 agosto al 14 novembre, in questo caso in orario diurno, con istituzioni di divieti di sosta e restringimenti stradali. “Le modifiche alla circolazione e i divieti di sosta saranno comunicati con l’apposizione della segnaletica stradale, per informazioni più dettagliate consultare il sito del Comune di Signa”. A tal proposito, la Polizia municipale ha predisposto una seconda ordinanza che riguarda appunto via Roma, via di Castello, piazza Desideri, via Cavalcanti, via Gramsci, via dello Stadio e via della Manifattura. Ordinanza che stabilisce che, dal 24 agosto al 14 novembre, dalle 21.30 alle 6.30, in via Roma dal civico 28 al civico 216 e nelle suddette strade, è istituito un divieto di sosta, esclusivamente nelle aree interessate ai lavori in esecuzione del cantiere itinerante (i veicoli fatti sostare in violazione della presente ordinanza saranno rimossi); nelle strade indicate è istituito il senso unico alternato a mezzo impianto semaforico o movieri nelle sole aree interessate ai lavori; in tutte le zone interessate dall’intervento è istituito il limite di velocità di 30 km/h.