Lavori per la nuova rete idrica: ecco dove mancherà l’acqua a Prato mercoledì 10 luglio

PRATO – Nel Comune di Prato, a causa lavori di collegamento della nuova rete idrica, dalle 8 di mercoledì 10 luglio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Strozzi (tratto da via Battisti/via Curtatone e via Delfini), via Montalese (da angolo con via Rapezzi a incrocio con via Erbosa/Ciliani), via Nazario Sauro, via Vincenzo da Filicaia, via Bixio, Piazza Centauro, via Ernesto Rossi, via Lippini, via Marini (tratto tra la ferrovia e via Strozzi), via Favini, via Bini, via Renzo Gori, via Parrini, via Delfini, via Bormida, via Dora Baltea, via Tevere, via Rapezzi, via Toccafondi, via Cialdini, via Panconi, via Giraldi, via Barni, via Serchio e via Reno. Via Menotti (da via Erbosa a via Martiri di Belfiore), via Erbosa (da via Sangro alla ferrovia). La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo. “Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro”.