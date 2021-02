Lavori per la variante a via Livornese e pulizia strade: non c’è più l’obbligo di spostare le auto nella zona del cantiere

LASTRA A SIGNA – A seguito dell’avvio dei lavori per la realizzazione del primo lotto del progetto della variante alla via Livornese, “l’amministrazione comunale – spiegano dal Comune – ha stabilito alcuni provvedimenti per diminuire i disagi dei residenti dovuti alla riduzione di posti auto in conseguenza dell’allestimento del cantiere. Sono sospese pertanto le sanzioni per la pulizia strade, per tutta la durata dei lavori, in Lungarno Bruno Buozzi, via di Sotto (tratto compreso fra via De Amicis e via Sanesi), piazza Andrei, via De Amicis, via Pier Capponi, via Martiri del Popolo, via Lavagnini, via Carlo Pucci, via della Torre, via Puccini, via Rossini, via 25 Aprile, via Alberti (tratto da via Livornese a via San Martino), via Livornese (tratto da via del Leccio a via De Amicis), via di Sotto (tratto compreso fra via De Amicis e via Sanesi)”. “L’amministrazione comunale, inoltre, – conclude il comunicato – ha stipulato un accordo di comodato d’uso gratuito con un privato per mettere a disposizione dei cittadini una nuova area parcheggio. Nella nuova area di sosta, situata nel viale di collegamento fra via Livornese e la ex sorgente Fontepatri, sono disponibili 25 posti auto. L’ingresso alla nuova area di sosta si trova difronte all’incrocio di via Livornese con via Carlo Pucci”.