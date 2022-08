Lavori per l’acquedotto in viale della Repubblica

SESTO FIORENTINO – Dal 22 agosto al 18 settembre il tratto di viale della Repubblica compreso tra via Gramsci e via I Settembre sarà interessato da una serie di cantieri per il potenziamento dell’acquedotto. Per tutta la durata dei lavori sarà pertanto in vigore il senso unico direzione monte limitatamente al segmento interessato, dove sarà […]

SESTO FIORENTINO – Dal 22 agosto al 18 settembre il tratto di viale della Repubblica compreso tra via Gramsci e via I Settembre sarà interessato da una serie di cantieri per il potenziamento dell’acquedotto. Per tutta la durata dei lavori sarà pertanto in vigore il senso unico direzione monte limitatamente al segmento interessato, dove sarà previsto anche il divieto di sosta 0-24 sul lato dei civici pari. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta 0-24 in via XIV Luglio, via XXV Aprile e via II Giugno in prossimità delle rispettive intersezioni con viale della Repubblica.