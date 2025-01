Lavori pubblici, i cantieri in programma per il 2025. L’assessore Fratoni: “Almeno tre le opere in partenza”

CARMIGNANO – Cantieri aperti: e non solo quello di Publiacqua per la realizzazione della nuova fognatura di Carmignano, un investimento da 9 milioni: “C’è tanto altro, – dice l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni – da qui a marzo sono previsti tre nuovi cantieri, opere nuove o di completamento di interventi già avviati”. Nel dettaglio: lavori in corso per la ristrutturazione dell’abitazione in via Bicchi, di proprietà comunale, nell’ex sede della Misericordia, per la realizzazione della cosiddetta “Casa della solidarietà”: il progetto messo a punto dal Comune e dalla Società della Salute. “Un investimento di 340.000 euro – aggiunge l’assessore Fratoni – sostenuto con fondi Pnrr”. A febbraio dovrebbe anche partire il cantiere per completare il recupero, già in fase avanzata, del campo sportivo La Serra, trasformato in parco urbano con percorsi fitness: il secondo lotto, per una spesa di 540.000 euro, contempla la creazione dei nuovi spogliatoi. “Siamo pronti a partire – spiega ancora l’assessore Fratoni – anche con l’intervento di riqualificazione, di manutenzione straordinaria, della cucina del centro cottura a La Serra”: una spesa che si aggira sui 180.000 euro. Nell’elenco dei lavori prossimi c’è anche quello, conseguente all’accordo di cofinanziamento con la Provincia di Prato, per la realizzazione a Santa Cristina di un parcheggio pubblico, di una quindicina di posti auto, per un importo di 355.000 euro.

Opere stradali che si concentreranno anche nel risanamento di parti di via Pistoiese, nelle asfaltature di un tratto di via Petrarca a Comeana e del parcheggio di via Sasso (in tutto 120.000 euro di lavori), ma soprattutto nell’apertura del cantiere, prevista a marzo, per asfaltare con una spesa di 150.000 euro via Arrendevole nel tratto in piano. “Nei nostri piani per il 2025 – continua l’assessore Fratoni –, per un investimento complessivo di 185.000 euro, c’è pure il collegamento tra via Levi e via Martini e la definizione dei progetti per l’asfaltatura con pavimentazione architettonica, quasi 380.000 euro, del centro di Carmignano e di parti limitrofe alla piazza del Comune”. E, a proposito del Comune, spiega Fratoni, “stanno per essere avviati i lavori da circa 90 mila euro per la manutenzione del Palazzo comunale, del cimitero di Carmignano e di varie strade, di ripulitura di fossetti, di stasatura del fosso tombato di via Spinelli, di ripristino di cordoli e barriere stradali”.

Ma l’opera su cui si punta, la speranza è arrivare nel corso dell’anno al bando di gara, è la costruzione della cassa d’espansione a Seano: “Il Comune – conclude l’assessore Fratoni – ha ottenuto il finanziamento, 1,6 milioni, per un’infrastruttura decisiva per mettere in sicurezza la frazione e ridurre il rischio idraulico”.