Lavori Publiacqua: sospeso il cantiere in via Carmignanese nel periodo delle festività  

CARMIGNANO – Niente lavori in via Carmignanese da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio. Il cantiere di Publiacqua che sta procedendo alla risistemazione della nuova rete fognaria di Carmignano, un intervento del valore di circa 9 milioni, sospenderà la propria attività, con l’importante collegamento che sarà riaperto da sabato 21 dicembre. “Già nel momento – dice il sindaco Edoardo Prestanti – in cui Publiacqua impiantò il cantiere rimanemmo d’accordo, con la società, di sospendere i lavori per il periodo delle festività. Ricordo che la cosa fu comunicata a suo tempo: Publiacqua rese infatti noto che il cantiere non sarebbe stato operativo nel periodo natalizio. Publiacqua, come detto in una recente intervista dal suo presidente Nicola Perini, e il Comune stanno facendo di tutto per ridurre i disagi, per un’opera comunque di grande valore che consentirà di eliminare 13 scarichi diretti che erano ancora presenti nel nostro territorio”.

(Immagine di archivio)