Lavori stradali a ritmo serrato a Carmignano. Ecco dove saranno aperti i cantieri e in quali date

CARMIGNANO – Lavori pubblici a Carmignano, avanti senza sosta. Una lunga serie di interventi con protagoniste Enel, Publiacqua, Open Fiber e Fibercop per l’ammodernamento della rete dei servizi sull’intero territorio comunale: la nuova dorsale elettrica e il suo efficientamento, i cavi telematici, la nuova fognatura del capoluogo. Molte le strade interessate, per un elenco incompleto di cantieri, la cui conclusione, nei tempi previsti, è condizionata dal meteo e dalle piogge a circolazione, che si aprono a un ritmo quasi quotidiano, senza comunque chiusure: la circolazione, nelle aree di lavoro, è prevalentemente a senso unico alternato. La nuova fognatura, dopo l’installazione della conduttura, sull’asse via Carmignanese-via Vergheretana, prosegue ora con le opere accessorie (allacciamenti e impianti di sollevamento): il programma dei lavori si è spostato in via Parenti, dove rimarrà fino a fine mese, con circolazione, in un tratto, a senso alternato, ma con accesso garantito alla casa di cura e ai mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Lavori alla fognatura anche in via Malinoci, fino a via Pistoiese, dalla prossima settimana per tutto novembre, e in via Bartali limitatamente a ottobre.

A La Serra, in via Meazza, si interverrà invece sulla rete idrica, fino a venerdì 21 novembre, così come in via Pistoiese, all’altezza dei numeri civici 145 (A-G), nelle ore diurne della prossima settimana, da lunedì a venerdì. Diverse zone del territorio comunale sono interessate all’installazione della fibra ottica: a Seano, l’intervento, durante il giorno, interessa, in fasi successive fino a fine novembre, varie strade: via Catro (dal civico 55 a via Bosco), via Buozzi (tra via Catro e via Baccheretana), via Baccheretana (tra il civico 533 e via Pistoiese e tra il civico 116 e via Buozzi), via Matteotti (tra il civico 26 e via Baccheretana), via Brunella (tra il numero civico 57 e via Baccheretana), via Isola (tra il 65 e via Brunella), via Capezzana (tra il civico 31 e via Baccheretana), via Capezzana (in fronte al numero civico 106): tutti tratti con divieto di sosta e circolazione alternata.

Lavori di cablaggio a Comeana, fino a mercoledì 5 novembre, in piazza San Michele (tra la stessa piazza, dal numero civico 9 a via Dante Alighieri), e in via Machiavelli (tra il numero civico 6 e piazza San Michele), successivamente, da lunedì 10 a mercoledì 12 novembre, in via Guido Rossa, più o meno all’altezza del numero civico 2. Cantieri, mattutini e pomeridiani, per impiantare nuove condutture elettriche, fino a giovedì 20 novembre, in via Puccini (Comeana), tra la medesima piazza (dal fontanello) e via Rossini e, fino a venerdì 7 novembre, in via del Granaio, dal numero civico 15 a via Foscolo, e in quest’ultima dal 41 a via del Granaio. “Tutti interventi che servono – dice il sindaco Edoardo Prestanti – a rendere più efficienti e moderni i servizi, con reti più avanzate e anche, come per la nuova fognatura, con un forte impatto di sostenibilità ambientale”. Fin qui i lavori stradali, che riguarderanno, da metà della prossima settimana, anche le caditoie, la cui pulizia è programmata sull’intero territorio comunale.