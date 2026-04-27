Lavori sul ponte della SP9 nel Comune di Carmignano: chiusura temporanea al traffico

CARMIGNANO – La Provincia di Prato informa che, nell’ambito degli interventi di consolidamento strutturale del ponte lungo la Sp9, nel Comune di Carmignano, è stata emanata un’ordinanza che dispone la temporanea chiusura al traffico veicolare del tratto interessato dai lavori. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere previste sulla sede stradale — tra cui scarifica, idrodemolizione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione — che richiedono l’impiego di mezzi e attrezzature incompatibili con la contemporanea circolazione dei veicoli. Pertanto, a partire dalle 9 di mercoledì 29 aprile e fino al 28 maggio, sarà disposta la chiusura al traffico veicolare della Sp9 in corrispondenza del ponte interessato dagli interventi.

La misura è indispensabile per garantire lo svolgimento delle opere in condizioni di piena sicurezza, nonché per agevolare la movimentazione dei mezzi e degli operatori impegnati nel cantiere. I percorsi alternativi saranno adeguatamente segnalati lungo la viabilità interessata. “Siamo consapevoli dei disagi che questo intervento potrà arrecare alla viabilità locale ma si tratta di lavori fondamentali per la sicurezza e la tenuta della nostra rete stradale, – dice il presidente della Provincia Simone Calamai – questo intervento rappresenta un investimento significativo nella manutenzione e nella qualità delle infrastrutture del territorio, volto a garantire maggiore affidabilità e durata nel tempo. Ringraziamo anticipatamente i cittadini per la comprensione e la collaborazione, certi che l’intervento apporterà benefici concreti e duraturi all’intera comunità”. “Un importante intervento che migliora la nostra viabilità, la rende più scura, preserva il patrimonio infrastrutturale di Carmignano e provincia, – ha aggiunto il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti – certo ci saranno disagi, ma sono lavori indispensabili, che contribuiscono ad accrescere la qualità dei nostri collegamenti stradali”.