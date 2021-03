Lavori sul Viadotto dell’Indiano, domenica 28 marzo scatta la chiusura in entrambe le direzioni

FIRENZE – Rinviati per il vento domenica scorsa, i previsti lavori sul Viadotto dell’Indiano si svolgeranno regolarmente dopo domani, domenica 28, giorno in cui il viadotto sarà chiuso in entrambe le direzioni. E’ infatti in programma la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica da parte di Silfi e dalle 5 alle 19 sarà in vigore il […]

FIRENZE – Rinviati per il vento domenica scorsa, i previsti lavori sul Viadotto dell’Indiano si svolgeranno regolarmente dopo domani, domenica 28, giorno in cui il viadotto sarà chiuso in entrambe le direzioni. E’ infatti in programma la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica da parte di Silfi e dalle 5 alle 19 sarà in vigore il divieto di transito nel tratto via Zoroastro da Peretola-via Simone Martini in entrambe le direttrici con deroga solo per i mezzi soccorso in direzione Careggi. Divieto di transito anche sulle rampe di accesso al viadotto, comprese quelle da via Pistoiese e via Basili. Prevista anche la chiusura della sottostante passerella pedonale e della corsia ciclabile in via San Biagio a Petriolo. In via dell’Isolotto sarà invece istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. I veicoli potranno utilizzare in alternativa Ponte alla Vittoria, i pedoni la passerella dell’Isolotto. Silfi ha programmato la prosecuzione dell’intervento domenica 11 aprile.