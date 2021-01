Lavori sulla Fi-Pi-Li dopo la frana in via di Carcheri, i provvedimenti adottati. Giani: “Due mesi per sistemare tutto”

LASTRA A SIGNA – Continuano senza soste i lavori sulla Fi-Pi-Li dopo che, nei giorni scorsi, una frana in via di Carcheri, che riguardato un muro di contenimento della stessa superstrada, ha creato non pochi disagi alla circolazione da e per Firenze. Da qui una serie di provvedimenti adottati dalla Città metropolitana di Firenze e, in particolare, dall’Ufficio viabilità, che ha previsto la deviazione su carreggiata in direzione mare a due corsie, dalle 13 di oggi, lunedì 11 gennaio, alle 00 del 20 gennaio con l’utilizzo di punti di scambio: scambio di carreggiata in direzione Firenze al km 11+540 sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione mare; rientro di carreggiata in direzione Firenze al km 9+650; chiusura della corsia di sorpasso in direzione mare dal km 9+500 al km 11+600 con il conseguente spostamento del traffico sulla corsia di marcia sempre in direzione mare; chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze dal km 11+800 al km 11+540 con il conseguente spostamento dei veicoli sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze. Per l’esecuzione dei lavori di ripristino della frana, inoltre, è stata disposta la chiusura della rampa in ingresso dello svincolo di Lastra a Signa in direzione mare dalle 9 alle 15 del 12 gennaio. In questi giorni, anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, si è recato più di una volta di persona sul posto per verificare lo stato delle cose e poi ha commentato così in un post su Facebook: “Sulla Fi-Pi-Li partiranno subito i cantieri, ci vorranno circa due mesi per ripristinare completamente la carreggiata a seguito del crollo del muro di contenimento della strada in direzione Firenze nel Comune di Lastra a Signa. Dopo aver incontrato i tecnici alla centrale di controllo della Fi-Pi-Li sono tornato sul posto per monitorare lo stato della carreggiata. Stiamo lavorando in squadra e con velocità per rendere al più presto percorribile il tratto danneggiato”.