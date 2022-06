Lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno: doppio senso di circolazione in direzione mare

LASTRA A SIGNA – Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, per interventi di adeguamento e messa in sicurezza, Lotto II/b dal km 19+070 al km 22+180, doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione mare con chiusura della stessa in direzione Firenze; nel tratto in questione, inoltre, chiusura delle rampe d´ingresso e di uscita dello […]

LASTRA A SIGNA – Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, per interventi di adeguamento e messa in sicurezza, Lotto II/b dal km 19+070 al km 22+180, doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione mare con chiusura della stessa in direzione Firenze; nel tratto in questione, inoltre, chiusura delle rampe d´ingresso e di uscita dello svincolo di Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, fino al 30 giugno.