Lavori sulla rete idrica e mancanza d’acqua in alcune strade signesi: ecco quando e dove

SIGNA – Come comunica Publiacqua, “a causa lavori di ricerca perdite occulte sulla rete idrica, dalle 23 di oggi, mercoledì 29 giugno, si registreranno mancanze d’acqua e forti abbassamenti di pressione nelle seguenti strade del Comune di Signa: via Alighieri, via Romoli, via Santa Maria, via del Castello, Piazza Bigagli, via Cavalcanti, via degli Arrighi, via delle Mura Castellane, via dell’Orologio, vicolo Martini, via Rosadoni, via delle Torri, via Garibaldi, via Marconi, via di San Miniato, via della Beccheria, via di Castelletti, via degli Alberti, via di Punzoni, via dell’Edera, via di Lupaia, via Giovanni di Montagliari e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi entro le 6 di domani, giovedì 30 giugno. Temporanei fenomeni di torbidità potranno generarsi nelle ore immediatamente successive. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio”.