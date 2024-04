Lavori sulla rete idrica: il 3 maggio niente acqua in alcune strade di Signa, ecco dove

SIGNA – Nel Comune di Signa, a causa di lavori sulla rete idrica, dalle 9.30 di venerdì 3 maggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: via del Castello (dal civico 38 a scendere), via Cavalcanti Cattani, via Sorelle Gramatica, via di Castelletti, via Giovanni di Montagliari, zona San Rocco. Basse pressioni e temporanei fenomeni di […]

SIGNA – Nel Comune di Signa, a causa di lavori sulla rete idrica, dalle 9.30 di venerdì 3 maggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: via del Castello (dal civico 38 a scendere), via Cavalcanti Cattani, via Sorelle Gramatica, via di Castelletti, via Giovanni di Montagliari, zona San Rocco. Basse pressioni e temporanei fenomeni di torbidità potranno interessare le strade limitrofe fino alla serata. La situazione tornerà a normalizzarsi nel pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo. “Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro”.