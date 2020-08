Lavori sulle strade e sui marciapiedi per 430mila euro

SESTO FIORENTINO – Abbattimento barriere architettoniche, rifacimento dell’asfaltatura, un nuovo percorso pedonale: sono alcuni degli interventi previsti dall’amministrazione comunale tra settembre e dicembre con un investmento di oltre 430mila euro.

I lavori di riasfaltatura dei marciapiedi riguarderanno via degli Scarpettini, via XIV luglio, via Bruschi, via Lucca, viale I Maggio, dove saranno abbattute alcune barriere architettoniche, via di Calenzano, dove sarà realizzato un percorso pedonale; è di questi giorni, inoltre, la conclusione dei lavori di rifacimento della piazzetta tra viale Ariosto e via di Rimaggio.

Per quanto riguarda le strade, l’intervento principale e tra i primi a partire sarà quello su viale Pratese, che sarà riasfaltata da piazza Bagnolet a via Nievo. Oltre 100mila euro saranno destinati agli interventi nella parte collinare, in particolare in via di Castellina, via di Ruffignano, via di Malafrasca, via di Canonica. L’area ex Cavet di viale dei Mille sarà oggetto di un primo intervento di sistemazione, con l’installazione di alcuni pali di illuminazione. Sempre in viale dei Mille saranno realizzati due nuovi attraversamenti pedonali rialzati, cui se ne aggiungono altrettanti previsti in via di Calenzano. È prevista la riasfaltatura di via Imbriani e del parcheggio ASL dietro la Scatola Nera.

Dalla prossima settimana partiranno i lavori di ripristino di strade e marciapiedi interessati dagli interventi di Openfiber. Ad essere sistemate saranno via Cellini, via Michelangelo, via XI Febbraio, via delle Rondini, via Gramsci tra via Michelangelo e viale Giulio Cesare, via Presciani, via delle Rondini, via Guerrazzi, via Mazzini, via Santa Caterina, piazza San Francesco e via Cairoli. Entro l’inizio di ottobre, salvo meteo, saranno rifatti complessivamente quasi 9000 metri quadrati di asfalto.