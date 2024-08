Lavoro: bando di concorso pubblico nei Comuni della Piana

SESTO FIORENTINO – Buone notizie per chi cerca lavoro nel settore pubblico. E’ stato aperto infatti il bando per il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo (area istruttori) dal Comune di Sesto Fiorentino in accordo con gli altri Comuni della Piana: Calenzano, Campi Bisenzio, […]

SESTO FIORENTINO – Buone notizie per chi cerca lavoro nel settore pubblico. E’ stato aperto infatti il bando per il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo (area istruttori) dal Comune di Sesto Fiorentino in accordo con gli altri Comuni della Piana: Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci e Signa. In totale 19 posti di cui nove riservati a particolari categorie. I posti sono ripartiti in modo diverso nei differenti comuni della Piana. Otto posti sono previsti per il Comune di Sesto Fiorentino, due dei quali sono riservati ai volontari delle forze armate, altri due posti sono previsti per il Comune di Calenzano, altrettanti posti sono quelli riservati al Comune di Campi Bisenzio, mentre per il Comune di Lastra a Signa sono previsti tre posti e quattro posti sono quelli individuati per il Comune di Scandicci. Il Comune di Signa, pur non prevedendo al momento assunzioni nel profilo in oggetto, si riserva di attingere in futuro alla graduatoria della presente selezione in caso di sopraggiunte necessità assunzionali.



Per l’ammissione al concorso sono richiesti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande. Tra i requisiti avere il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ovvero il diploma di maturità. I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dello stesso ai titoli richiesti dal bando, dovranno indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza. Qualora il candidato, al momento della presentazione della domanda, non possa ancora indicare gli estremi del provvedimento, sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione. La domanda per partecipare al concorso deve essere redatta e inviata esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, entro le 23.59 dell’11 settembre.