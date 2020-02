Lavoro. Cercasi rilevatore per indagine sul territorio

CALENZANO – Per la redazione del nuovo Piano generale del traffico urbano, entro febbraio sarà svolta l’indagine da parte dell’amministrazione comunale sulla sosta per verificare il tipo di utilizzo dei parcheggi cittadini. Per svolgere l’indagine nel comune di Calenzano, si cercano giovani per semplice attività che consiste nel rilevare le auto in sosta in alcune aree della città in diversi momenti della giornata.

La persona cercata dovrà avere una minima conoscenza della città, sapersi orientare con una mappa e saper utilizzare l’applicativo Excel (o similare) per implementare i dati raccolti. L’attività durerà alcune giornate nelle prossime settimane di febbraio: https://www.subito.it/offerte-lavoro/rilevatore-sosta-autoveicolare-firenze-329322809.htm?last=1&spoint=ar