Lavoro, Fossi (Pd): “Serve una legge contro le delocalizzazioni”

CAMPI BISENZIO – “Il centrodestra dice di fatto sì alla delocalizzazioni bocciando alla Camera l’ordine del giorno presentato dal Pd. Ma noi non ci fermiamo e a breve presenteremo una proposta di legge per provare a fermare la pratica incivile di lasciare le persone senza lavoro da un giorno all’altro”. A dirlo è Emiliano Fossi, deputato Pd e membro della commissione lavoro, commentando la bocciatura dell’ordine del giorno contro le delocalizzazioni da parte della maggioranza. “I lavoratori non sono numeri ma persone in carne e ossa, – dice Fossi – le imprese che delocalizzano mettono in difficoltà centinaia di famiglie, come è successo alla Gkn di Campi Bisenzio, e fanno anche un danno alle casse dello Stato, visto che gli ammortizzatori sociali sono pagati dalla fiscalità generale. Il centrodestra fa finta di non vedere tutto questo, ma noi non molleremo questa battaglia”.