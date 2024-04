Lavoro: sei posti per “Specialista attività area vigilanza”

PIANA FIORENTINA – Sei posti nella pubblica amministrazione come “Specialista attività area vigilanza”. Il bando del concorso pubblico è indetto congiuntamente dai Comuni della Piana Fiorentina (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa), da Scandicci, Montemurlo e Vaglia. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento (InPA) fino alle ore 23.59 del 24 maggio 2024. Tra i requisiti sono richiesti: la patente di guida di categoria B senza limitazioni. La patente non deve essere limitata alla guida dei veicoli con cambio automatico, deve essere in corso di validità e non soggetta a provvedimenti di sospensione o ritiro.

I candidati all’atto dell’assunzione dovranno dichiarare espressa disponibilità alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche; oppure laurea specialistica o laurea magistrale equiparata a uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento sopra specificati; oppure laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze giuridiche, scienze politiche e delle relazione internazionali, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienza dell’amministrazione o scienze economiche. I candidati dovranno superare tre prove: una prova scritta, una prova di accertamento delle competenze trasversali e una prova orale.