Lavoro. Web seminar per promuovere le opportunità dei giovani

CALENZANO – Un web seminar per promuovere le opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. È organizzato dallo sportello mOve del Comune di Calenzano per giovedì 20 febbraio alle 17 a CiviCa, nella sala polivalente. Lo staff Giovanisì sarà collegato via skype e fornirà informazioni sulle opportunità del progetto, che è strutturato in 7 aree: Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare Impresa, Studio e Formazione, Lavoro e Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport). I destinatari delle oltre 50 opportunitàdel progetto sono i giovani fino a 40 anni.

L’incontro è aperto a tutti e gratuito. Per maggiori informazioni sul web seminar contatta Move-Sportello informativo lavoro: [email protected]