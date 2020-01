L’azienda sestese Nomination rafforza la presenza in Cina

SESTO FIORENTINO – L’azienda sestese Nomination rafforza la sua presenza in Cina, con l’opening di un monomarca a Shanghai, all’interno del luxury mall The Mixc. Il marchio leader mondiale nel mercato della gioielleria in acciaio e oro ha appena aperto uno store nella metropoli del Paese, riconosciuta come la più importante location a livello commerciale. Il nuovo punto vendita di Shanghai si aggiunge così a quello attivo da tempo ad Haikou e segna una strategica progressione dello sviluppo retail del marchio Made in Italy in Cina.