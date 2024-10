Le associazioni ai tavoli di Per Sesto per parlare della città del futuro

SESTO FIORENTINO – Decine di associazioni culturali, sportive, di cooperazione, di volontariato sociale e non solo sono state protagoniste sabato scorso di una mattinata di lavoro intorno a tavoli tematici per rispondere a domande sulla città di oggi ma soprattutto quella di domani organizzati nei locali di ZoWorkingdall’associazione Per Sesto. “Abbiamo creduto che fosse importante, arrivati a questo punto della nostra esperienza politica alla guida della città, organizzare un momento di discussione e proposta. – afferma Marco Salvadori, presidente di PerSesto – Ci aspettavamo una buona risposta da Sesto, che non abbiamo mai smesso di ascoltare, ma siamo rimasti molto soddisfatti di una così larga partecipazione: più di 100 organizzazioni tutte insieme non si erano mai viste e sono un grande risultato, per la nostra associazione ma soprattutto per la nostra città, che si dimostra attenta e propositiva cosa che, In un momento in cui la politica risulta sempre molto lontana dai cittadini, non è assolutamente scontata”.

“Sesto c’è e sono eventi come questo che lo dimostrano – commenta Damiano Sforzi, assessore a sport e urbanistica della giunta sestese – e PerSesto dopo 8 anni dalla sua fondazione si è dimostrata ancora una volta in grado di intercettare la necessità di dare il proprio contributo e la propria visione al futuro della nostra comunità rendendo protagonisti della discussione chi lo è ogni giorno nella sua attività quotidiana. Abbiamo una grande responsabilità che in questa occasione, come ogni giorno, sentiamo forte come missione: pensare a Sesto Fiorentino, a come aiutarla a sostenere il cambiamento, a farla trovare pronta davanti alle sfide del futuro e, perché no, renderla esempio nella nostra area metropolitana”. L’evento, aperto dai saluti del sindaco Lorenzo Falchi a cui ha partecipato, oltre che gli assessori e i consiglieri comunali di PerSesto, anche l’assessore alla cultura Jacopo Madau. “Chi meglio delle nostre associazioni può avere chiari problemi e opportunità del territorio? – conclude Camilla Sanquerin, assessore alle politiche sociali – A loro ancora una volta va il nostro più grande ringraziamento per aver dedicato come sempre tempo ed energie per gli altri, gettando un seme di collaborazione che avremmo la responsabilità di coltivare al meglio, per rendere questa rete di organizzazioni ancora di più protagonista del futuro della nostra città”.