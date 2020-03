Le associazioni cinesi donano 200 litri di detergente al Comune di Signa

SIGNA – Come abbiamo fatto fin dall’inizio del Coronavirus, abbiamo sempre cercato di puntare la nostra attenzione anche sulle notizie positive. Così come è in questo caso con le principali associazioni cinesi presenti sul territorio che hanno donato 200 litri di detergente per mani e superfici al Comune di Signa. “Grande stima per il sindaco Giampiero Fossi – dice Luca Zhou Long, presidente Associazione Generale Ramuion Italia – e per il territorio al quale siamo molto legati per la nostra attività sportiva e culturale del Dragon Boat”. La consegna è stata fatta direttamente in palazzo comunale. “Un gesto di amicizia e grande stima – sottolinea Luca Zhou Long – è un momento difficile per tutti noi questo ma insieme, rispettando le norme igieniche e comportamentali, siamo certi che ne usciremo presto”. Un gesto apprezzato dal sindaco Fossi che ha ricevuto la delegazione composta, oltre che da Zhou Long e dal suo vice Wang Zengli, dai vertici dell’Associazione Giovani Impreditori Europei e dell’Associazione Impresa Fujianese in Italia, rispettivamente il vicepresidente Flavio Hu e il presidente Lai Yong Rong. Insieme a loro Jin Dengpan, Hu Li Xi e Zhang Mei Qian. Presenti inoltre, per Ramuion Italia, il responsabile della sicurezza, Francesco Rotunno e il segretario, Luigi Xienong Yu. In particolare Ramunion, nata nel 2003 in Cina con le finalità di protezione civile, ben presto si è espansa nei quattro angoli del globo ed è attiva in Italia fin dalle tragedie che hanno colpito la nostra penisola nel 2009, con il terremoto de L’Aquila, passando per il naufragio della Costa Concordia nel 2012, fino al terremoto di Amatrice nel 2016. L’associazione si occupa inoltre di sociale, cultura e sport, passando dai corsi gratuiti di lingua italiana per i cittadini cinesi alla scuola di canoa per i bambini e alle attività di beneficenza legate al Dragon Boat Festival e non solo.