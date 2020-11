Le associazioni fanno rete: la sezione soci Coop di Campi dona otto Termoscanner alla Pubblica Assistenza

CAMPI BISENZIO – Quando le associazioni fanno rete, tutto diventa possibile. O almeno relativamente più semplice. Come ci spiega infatti la vice-presidente della Pubblica Assistenza di Campi, Anna Maria Mazzoni, “operare in rete sul territorio è sempre stato una caratteristica delle istituzioni e delle parti sociali e associative della nostra cittadina e ora come non mai […]

CAMPI BISENZIO – Quando le associazioni fanno rete, tutto diventa possibile. O almeno relativamente più semplice. Come ci spiega infatti la vice-presidente della Pubblica Assistenza di Campi, Anna Maria Mazzoni, “operare in rete sul territorio è sempre stato una caratteristica delle istituzioni e delle parti sociali e associative della nostra cittadina e ora come non mai ciò è diventato estremamente importante per poter superare insieme la grave crisi sanitaria ed economica creata dalla pandemia”. “Anche la Pubblica Assistenza di Campi – continua – si è trovata, come tutte le associazioni che operano nel settore socio-sanitario, a sostenere spese sensibili per fornire, ai volontari e ai dipendenti, i necessari strumenti di lavoro e ai soci che usufruiscono dei nostri studi medici, una protezione adeguata”.

“I dispositivi individuali di protezione e gli strumenti e presidi utili alla prevenzione sono indispensabili e non bastano mai – aggiunge – e in questa prospettiva di collaborazione con i vari settori del volontariato, ci siamo rivolti anche alla sezione soci Coop di Campi Bisenzio chiedendo un aiuto per reperire dei Termoscanner. Il presidente Angelo Cerrato e la stessa sezione, da sempre sensibili alle problematiche sociali del territorio, hanno risposto con generosità donando alla Pubblica Assistenza ben otto apparecchi. Da parte nostra, del presidente Settimo Lipani e del consiglio direttivo un grazie di cuore alla sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Con questo atto è stata data un’ulteriore prova di come sia importante essere aperti e solidali soprattutto in momenti di necessità”.