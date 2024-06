Le associazioni garantiscono decoro e apertura del giardino del Museo Ginori

SESTO FIORENTINO – Resterà aperto tutta l’estate il giardino dell’area del Museo Ginori dove sono in corso i lavori di ristrutturazione. A garantire l’apertura, escluso il mese di agosto, per il terzo anno saranno le associazioni del territorio che si occupano a turno anche di assicurare il decoro del verde. Il giardino è stato aperto […]

SESTO FIORENTINO – Resterà aperto tutta l’estate il giardino dell’area del Museo Ginori dove sono in corso i lavori di ristrutturazione. A garantire l’apertura, escluso il mese di agosto, per il terzo anno saranno le associazioni del territorio che si occupano a turno anche di assicurare il decoro del verde.

Il giardino è stato aperto per la prima volta nel maggio del 2022 grazie all’impegno della Fondazione Museo Ginori che si è fatta carico delle potature e della messa in sicurezza dell’area così come della manutenzione ordinaria del verde) e dei volontari di Anteas, Associazione anziani, Auser, CAI, La Racchetta, Pro loco e SMS Richard-Ginori. Questa collaborazione, recentemente rinnovata presso il Comune di Sesto Fiorentino, ha permesso di sottrarre il giardino allo stato di abbandono in cui versava dal 2014, in seguito al fallimento della Richard Ginori e alla conseguente chiusura del museo.

“È stata una gioia – racconta Tomaso Montanari, presidente della Fondazione Museo Ginori – incontrare i rappresentanti delle associazioni che si prendono cura del giardino del museo perché è grazie alla loro collaborazione strategica e non occasionale che l’unico bene già nella piena disponibilità della nostra fondazione è diventato un bene davvero comune a disposizione della popolazione di Sesto Fiorentino. La sua apertura anche durante i lavori è un’anticipazione del Museo Ginori che verrà: un museo-storico artistico, ma anche un museo del territorio, del lavoro e della comunità”.

“Il Museo Ginori al quale stiamo lavorando insieme alla fondazione è un luogo di cultura, di conoscenza, ma soprattutto uno spazio di condivisione e identità per tutta la nostra città – sottolinea il sindaco Lorenzo Falchi – Il complesso iter dei lavori, proprio in queste settimane, ha compiuto un importante e decisivo passo in avanti, ma l’apertura del parco, resa possibile dalla volontà della fondazione e dalla generosità delle associazioni del territorio, è un piccolo assaggio del museo che abbiamo in mente. Ringrazio il presidente Montanari e tutte le associazioni che hanno confermato la propria disponibilità, dimostrandosi una volta ancora una delle più belle espressioni del nostro essere comunità”.

Fino al 30 settembre il giardino del Museo Ginori, a cui si accede da Viale Pratese 31, sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30. Agosto chiuso.