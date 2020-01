“Le avventure di Pinocchio” dei Pupi di Stac al Teatrodante Monni

CAMPI BISENZIO – Le avventure di Pinocchio, burattino tra i burattini, approda al Teatrodante Carlo Monni, per un pomeriggio destinato ai più piccoli. Ad animare lo spettacolo la compagnia I Pupi di Stac, lunedì 6 gennaio alle 16. L’evento, inserito nella stagione teatrale rivolta ai giovani spettatori, è firmato dalla regia di Enrico Spinelli con i burattini di Roberta Socci e le scenografie di Massimo Mattioli.

Tratto dal romanzo di Collodi del 1883, lo spettacolo inizia quando nella propria bottega, il falegname mastro Ciliegia si rende conto che il ciocco di legno che sta lavorando è animato e in grado di parlare. Spaventato da questa situazione, decide di rifilare il legno incantato al suo amico Geppetto, desideroso di costruirsi un burattino per riuscire a guadagnare qualcosa. Il pezzo di legno prende vita e Geppetto lo chiamerà “Pinocchio”. Da quel momento in poi, avventura dopo avventura (l’incontro con il Gatto e la Volpe, l’amicizia con Lucignolo, il paese dei Balocchi, il Pescecane, la Fata Turchina) il famoso burattino di legno, dopo un lungo percorso di maturazione e apprendimento, riuscirà a diventare un bambino vero.

Gli appuntamenti con la stagione dedicata a bambini e ragazzi proseguiranno domenica 19 gennaio con “Pierino e il Lupo” spettacolo su musiche di Prokof’ev, firmato dalla regia di Andrea Bruno Savelli con l’Orchestra la Filharmonie.