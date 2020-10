Le barriere anti rumore: se ne parlerà a Padule tra i cittadini e l’assessore

SESTO FIORENTINO – Si terrà lunedì 19 ottobre alle 21 alla Casa del popolo di Padule l’incontro tra i cittadini e l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Kalmeta per discutere sulle barriere anti rumore previste nella zona. La vicenda delle barriere anti rumore da collocare lungo via di Padule è lunga e l’ipotesi che è stata fatta, oggi, per questo intervento, spiegano alcuni cittadini che hanno chiesto l’incontro con l’amministrazione comunale, sarebbe la realizzazione di una lunga struttura di tre metri in cemento utili per coprire il dislivello stradale e quattro metri e mezzo di moduli in metallo. Le barriere così pensate, secondo i cittadini contrari a questo progetto, diventerebbero un muro per le vicine abitazioni, potrebbero invece essere create barriere anti rumore panoramiche. Per le normative anticovid è necessario per partecipare all’incontro prenotare al numero 3923455681 (Beatrice) oppure sulla pagina Facebook contattare Anna Pinzani.