Le biblioteche vanno nei parchi

CALENZANO – In arrivo le biblioteche nei parchi, per unire il piacere della lettura con quello di stare all’aria aperta e socializzare. Le due casette dei libri, in legno, saranno installate nei giardini di via Faggi e in quelli in via Ponchielli (Nome di Gesù). Sono state realizzate da utenti in messa alla prova, a cura dell’associazione Apab di Firenze in collaborazione con l’associazione Aleteia di Firenze nell’ambito del progetto MeF (Mediazione, attività riparativa e formazione), rivolto a minori e adulti e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze. La gestione del servizio sarà a cura dell’associazione Amici di CiviCa.

Le due biblioteche di scambio gratuito saranno inaugurate martedì 19 luglio, alle 18 in via Ponchielli e alle 18,30 in via Faggi. “Siamo contenti di questa iniziativa – commenta l’assessore alla cultura Irene Padovani – che va ad arricchire l’offerta di lettura che abbiamo a CiviCa e che costituisce un’occasione di socializzazione, trasversale a tutte le età. Ringrazio le associazioni che si sono fatte parte attiva per promuovere i valori della cultura e dell’inclusione”.