“Le colline del gusto” concedono il bis: scopriamo cosa è un circolo culturale agricolo

LASTRA A SIGNA – Dopo il successo del primo evento con il “Chianti Tour” a Villa Ilangi (foto in basso), “Le colline del gusto” concedono il bis domani, venerdì 17 settembre, con la seconda data in programma. La rassegna organizzata dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con Vetrina Toscana e il Consorzio Chianti Colli Fiorentini si sposta infatti all’interno di “Bucolica” (a partire dalle 19) per scoprire “Che cos’è un circolo culturale agricolo”. L’appuntamento è in via Castracane 110 per parlare di agroenologia, fare una passeggiata guidata, gustare un’ottima cena “Farm to table” e ascoltare brani della canzone popolare fiorentina. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass ed è obbligatoria la prenotazione, per telefono o WhatsApp, al numero 3669793632 specificando “Evento Le colline del gusto”. Ancora tante curiosità, quindi, per quello che vuole essere un vero e proprio percorso alla scoperta dei prodotti tipici del territorio.

Come ha ribadito infatti in sede di presentazione il vice-sindaco e assessore al marketing territoriale Leonardo Cappellini, “il Comune di Lastra vuole sostenere e supportare le aziende locali offrendo loro la possibilità di promozione attraverso iniziative come questa, dove vengono messe in luce le singole peculiarità e risorse che insieme caratterizzano il nostro territorio. Lastra a Signa, grazie anche al lavoro degli ambiti turistici con la Regione Toscana, vuole quindi porsi al centro di un percorso di sviluppo turistico metropolitano”.