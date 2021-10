“Le colline del gusto”: l’ultimo appuntamento è un pomeriggio in fattoria

LASTRA A SIGNA – Ultimo appuntamento domani, domenica 17 ottobre, con “Le colline del gusto”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Vetrina Toscana e il Consorzio Chianti Colli Fiorentini per andare alla scoperta delle eccellenze del territorio. Un appuntamento che sarà in fattoria, presso Isolamanna S Agricola, in via Leonardo da Vinci a […]

LASTRA A SIGNA – Ultimo appuntamento domani, domenica 17 ottobre, con “Le colline del gusto”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Vetrina Toscana e il Consorzio Chianti Colli Fiorentini per andare alla scoperta delle eccellenze del territorio. Un appuntamento che sarà in fattoria, presso Isolamanna S Agricola, in via Leonardo da Vinci a Lastra a Signa, a partire dalle 15. Un’azienda agricola nata nel marzo 2009 dal desiderio di immergersi e di riscoprire la natura, il contatto con gli animali e i sapori di una volta. Con l’opportunità, come in questo caso, di una visita in fattoria che è sempre piacevole e divertente, soprattutto per i più piccoli. Nell’occasione, infatti, sarà possibile ammirare da vicino gli animali e partecipare a un laboratorio per la costruzione di un piccolo habitat “take away” per le chioccioline. Per partecipare (obbligatorio il Green Pass), telefonare al numero 340 3374051 o scrivere una e-mail all’indirizzo isolamanna@tiscali.it