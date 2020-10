Le congratulazioni del sindaco Falchi a Monica Bauco per la premiazione del film di Costanzo

SESTO FIORENTINO – Le congratulazioni per la partecipazione al film premiato al Festival di Long Island di New York da parte del sindaco Lorenzo Falchi sono arrivate “per posta” come racconta Monica Bauco sul social Facebook. L’attrice sestese è infatti tra gli interpreti del film Ho sposato mia madre di Domenico Costanzo. “Mi ripropongo di […]

SESTO FIORENTINO – Le congratulazioni per la partecipazione al film premiato al Festival di Long Island di New York da parte del sindaco Lorenzo Falchi sono arrivate “per posta” come racconta Monica Bauco sul social Facebook. L’attrice sestese è infatti tra gli interpreti del film Ho sposato mia madre di Domenico Costanzo. “Mi ripropongo di vedere il film non appena possibile, – scrive il sindaco a Monica Bauco -nel frattempo non posso non notare, con grande soddisfazione come in questi giorni le migliore notizie legate agli USA giungano da donne forti e capaci, impegnate con costanza e determinazione nel mondo dell’arte”.

“So che le lettere sono private e vanno tenute tali, – scrive Monica Bauco sul social – ma questa lettera inaspettata, stropicciata e bagnata dalla pioggia, mi ha resa felice come una bambina a cui hanno fatto un regalo bellissimo e vuole condividerlo con tutti. Stimo molto chi me l’ha scritta e questo rende queste poche righe ancora più preziose. Un piccolo grande gesto, una piccola cosa, un raggio di sole in questi giorni bui”.