Le eccellenze del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – L’attività prosegue all Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino anche durante questo periodo di emergenza sanitaria, è riuscito a salvaguardare le sue eccellenza. “Da sempre attento all’esperienza formativa e artistica, degli studenti, e consapevole della ricchezza del materiale didattico, costituito dai laboratori e da un corpo docente di primissimo livello, – si legge in una nota del liceo – nonostante questo periodo di grandi difficoltà, causa Covid, è riuscito a salvaguardare le sue eccellenze, mantenendo la maggior parte delle ore relative alle materie artistiche in presenza e una minima parte in DAD. Con un grande impegno, sia da parte del Dirigente Scolastico, Laura Lozzi, sia da parte di tutti i docenti, sono state privilegiate le materie laboratoriali ed esperienziali, determinanti nell’istruzione artistica, rispetto alle materie culturali”.

“Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, – conclude la nota – nel tutelare il diritto allo studio segue le direttive equiparate a tutti i licei artistici, per cui le materie letterarie, culturali, scientifiche e le specificità legate all’arte, sono corrispondenti a questo tipo di scuola, anche come dedizione degli studenti. Ma interesse primario è privilegiare anche gli attrezzati e gli storici laboratori, che conservano sedimentate presenze di manufatti del passato e che riescono a coniugare il non facile legame tra progetto ed esecuzione, che rappresentano il punto di forza della proposta didattica di questo liceo”.